زلزال مرتقب قد يدمر أكثر من 45 ألف مبنى في اسطنبول

الوكيل الاخباري- أفادت وكالة التخطيط في بلدية اسطنبول الكبرى بأن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال اسطنبول المدمر الذي توقعه خبراء الجيولوجيا.

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وأوضحت الوكالة أنه في حال وقوع الزلزال دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجة، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة وجسيمة في 194 ألف مبنى آخر.



ولفتت إلى أن الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.



وشددت وكالة التخطيط على ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر.



يذكر أنه في 30 أكتوبر الماضي وقع زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" (سيفريهسار) بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة.

المصدر: روسيا اليوم



