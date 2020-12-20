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الأحد، 20-12-2020 12:37 م

دون أنباء عن سقوط ضحايا

زلزال يضرب الحدود الإيرانية التركية

زلزال
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة إيرانية ، أن زلزالا قوته 4.5 درجة هز شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية، اليوم الأحد، فيما لم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع في ناحية "قطور" بإقليم أذربيجان الغرب، وعلى عمق ضحل، يبلغ 5 كيلومترات.

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من جانبها، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 4.4 درجات، وقع في ولاية "وان" شرقي البلاد.


ولفت بيان "آفاد" إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 07:32 بالتوقيت المحلي لتركيا (04:32 بتوقيت غرينيتش)، بقضاء "باش قلعة"، على عمق 12.95 كم تحت سطح الأرض.


وأوضح مدير "آفاد" في "وان"، عثمان أوتشار، أن الزلزال شعر به أهالي ولاية هكاري المجاورة، مؤكدا أنه على تواصل مع مسؤولي المنطقة التي تعرضت للزلزال، وقادة الدرك.


وأضاف أن فرق "آفاد" واصلت عملها في المنطقة، للتأكد من عدم وجود أضرار.


يُذكر ، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة كان قد هز نفس المنطقة الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا، خلال فبراير الماضي، وأودى بحياة تسعة أشخاص في تركيا، وأسفر عن إصابة أكثر من 100، في بلدات وقرى في البلدين، وتسبب في انهيار مبان في أنحاء جنوب شرق تركيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 



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