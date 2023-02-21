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الثلاثاء، 21-02-2023 06:24 ص

زلزال يضرب ايطاليا فجر اليوم

زلزال


الوكيل الإخباري - أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر ضرب إيطاليا فجر الثلاثاء.

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وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 5 كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة ماتشيراتا في مقاطعة ماركي على الساحل الشرقي الإيطالي. وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.


ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 30.8 ألف شخص.


ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين.


ويأتي ذلك على خلفية زلزال جديد بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، مساء الاثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار مبان، وذلك بعد أسبوعين فقط من الزلزال المدمر في المنطقة ذاتها، والذي حصد أرواح أكثر من 45 ألف شخص في البلدين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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