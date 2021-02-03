زلزال يضرب تشيلي ولا مخاوف من تسونامي

الوكيل الإخباري - قال مركز التحذير من تسونامي الأمريكي، إنه لم يكن من المتوقع حدوث تسونامي بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة في البحر جنوب شرقي جزيرة إيستر في تشيلي.



وضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا) وكان مركزه على بعد 1483 كيلومترا جنوب شرقي هانجا روا بجزيرة إيستر، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي.

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المصدر : روسيا اليوم

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