السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 08:02 ص

بقوة 4.6 درجة

زلزال يضرب داغستان

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي (EMSC)، إن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان الليلة الماضية.

وأضاف المركز، أنه تم رصد تلك الهزات الأرضية، في الساعة الواحدة و5 دقائق ليلا بتوقيت UTC (الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم بتوقيت موسكو)، ولم ترد أية معلومات، عن وقوع أضرار أو إصابات.

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ووقع مركز الزلزال، على بعد 21 كيلومترا شمال غربي مدينة داغستان (لاوار) و12 كيلومترا شمال غربي (ديربنت).


وذكر المركز، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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