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الأربعاء، 29-12-2021 10:49 ص

زلزال يضرب كريت اليونانية يشعر به مصريون في بعض المدن

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الوكيل الإخباري-أفاد المعهد القومي لبحوث الفلك في مصر، بأن أشخاص في بعض المدن المصرية، شعروا بزلزال بقوة 5.9 درجة، وقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، وفق ما نقلت "رويترز".
من جانبه قال المعهد الجيو ديناميكي اليوناني، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب كريت. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

سكاي نيوز

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