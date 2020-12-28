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الإثنين، 28-12-2020 08:52 ص

بقوة 5.2 درجة

زلزال يضرب وسط كرواتيا

زل
توضيحية


الوكيل الإخباري - ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، اليوم الاثنين، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الكرواتي.

 وتم رصد الزلزال من قبل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.
وشهدت زغرب، في مارس الماضي، زلزالا بقوة 5.3 درجة، تسبب في مصرع شخص ، وإصابة 27 آخرين.

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المصدر : روسيا اليوم

 

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