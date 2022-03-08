الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 07:29 م

زيادة الهجمات على المستشفيات بأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف ومنشآت الرعاية الصحية المختلفة في أوكرانيا زادت بوتيرة سريعة خلال الأيام الأخيرة، وإن البلاد تعاني نقصاً في الإمدادات الطبية الأساسية.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الاثنين، أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في 16 هجوماً على منشآت للرعاية الصحية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير. ولم تحدد المنظمة الجهة المسؤولة.

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