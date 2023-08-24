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الخميس، 24-08-2023 04:52 م

زيلينسكي: أوكرانيا ليست متورطة بوفاة بريغوجين

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس)، أن بلاده ليست متورطة في وفاة قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن، حسبما نقلت «رويترز» عن وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية للأنباء.

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ونقلت الوكالة عن زيلينسكي قوله للصحافيين: «ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعي مَن له علاقة بذلك».

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز «إمبراير ليغاسي 600»، أمس (الأربعاء)، قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير، وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل كل مَن كانوا على متنها، وعددهم 10، هم 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم بينهم بريغوجين.


وقال سكان قرية روسية قرب موقع تحطم الطائرة إنهم سمعوا دوي انفجار ثم شاهدوا طائرة تهوي نحو الأرض.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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