زيلينسكي: القتال من أجل السيطرة على سوليدار لا يزال مستمرا

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القتال من أجل السيطرة على البلدة لا يزال مستمراً.



وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء أمس الجمعة: "الكفاح القوي من أجل دونيتسك مستمر.. والقتال من أجل باخموت وسوليدار وكريمينا وبلدات وقرى أخرى في شرق بلادنا لا يزال مستمرا".

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ووجه زيلينسكي كلمة شكر للقوات الأوكرانية التي تدافع عن سوليدار وباخموت ضد الهجمات الروسية قائلاً "الكثير من الشكر لمقاتلي وحدة "كراكين" على الأعمال الحاسمة التي قاموا بها لتدمير العدو في منطقة سوليدار".



وفي باخموت، وجه زيلينسكي التحية للكتيبة الدولية، وهي قوات تتألف من مقاتلين أجانب.



وقد أعلنت القيادة العسكرية الروسية السيطرة على سوليدار في شرق أوكرانيا.

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