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السبت، 02-04-2022 07:32 ص

زيلينسكي: تم إنقاذ 3000 شخص من مدينة ماريوبول

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شريط فيديو بُثّ ليل الجمعة السبت "إنقاذ" أكثر من 3000 شخص من مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا وتُحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي "اليوم (الجمعة) عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا. تمكنّا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

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ورصدت وكالة فرانس برس مساء الجمعة دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.


من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان "مستحيلا".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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