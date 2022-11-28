زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجمات جديدة على أوكرانيا

الوكيل الخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معاً لتحمل العواقب.



وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "نحن نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة.

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وما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف".



وقال زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق، عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

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