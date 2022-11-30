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الأربعاء، 30-11-2022 08:37 م

زيلينسكي: لا أعتقد أن بوتين سيستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه حسب اعتقاده الشخصي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يقدم على استخدام الأسلحة النووية لحل الأزمة في أوكرانيا.

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قال زيلينسكي خلال حديثة لصحيفة "نيويورك تايمز": "لا أعتقد أنه بوتين سيستخدم الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأنه يجب على الناتو توجيه ضربات "استباقية" ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

وقال زيلينسكي خلال حديثه في معهد "لوي" الأسترالي: "ماذا يجب أن يفعل الناتو؟، يجب عليه القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية.. والقيام بالضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها. وليس انتظار الضربات النووية الروسية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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