الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الدوريات الخارجية تحذر السائقين خلال الساعات القادمة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

صحة غزة: الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة

يديعوت أحرونوت: المرحلة الثالثة من صفقة الأسرى ستشمل الإفراج عن أميركيين

6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين ونابلس

مكتب نتنياهو يتسلم قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم

شاهد عيان يروي لـ"الوكيل" تفاصيل الحياة بغزة في ايام الهدنة

دعوات للتحقيق بسرقة الاحتلال أعضاء جثامين الشهداء في غزة

الأمم المتحدة: إدخال أكبر كمية من شاحنات المساعدة إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي

عاجل

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

الأحد، 26-11-2023 09:21 ص

زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا

258102Image1-1180x677_d


الوكيل الاخباري-صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

اضافة اعلان

 

وفي تعليقه على احتجاج شركات النقل البولندية وإغلاقها الطرق المؤدية إلى الحدود، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة "Grain from Ukraine" التي عقدت في كييف: "لدينا صعوبات على الحدود... أعتقد أن سببها يعود قبل كل شيء إلى بعض الخطوات السياسية لجيراننا. أظن أنه يجب أن تكون لدينا سياسة متزنة للغاية وخطة للعمل. وتوجد لدينا هذه الخطة".

وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين يعملون على ذلك حاليا، موضحا: "نواجه الآن تحديا جديدا على هذه الحدود بسبب مسائل جديدة. أعتقد أنه يجب أن نمنح جيراننا بعض الوقت". وعبر عن أمله بتسوية هذه القضية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (2)

سياسي فرنسي يدعو بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا خلافا للغرب

تنزيل (1)

موسكو تندد بمزاعم واشنطن حول سعي روسيا لتجويع أوكرانيا

1000_b4304e8f60

سبع دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر في فرض رسوم على انبعاثات السفن

653cb90f4236046b2a64af09

الدفاعات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

F_yX0FWXMAANV12

فيديو- أول تعليق من الحوثيون على استهداف السفينة الاسرائيلية في المحيط الهندي

1020231602135655287983

عودة مطار دمشق الدولي للعمل

أخبار متعلقة
7202316142541153915814

خبير أمريكي: زيلينسكي حرم الأوكرانيين من كافة حقوقهم

6549c11c4c59b7366c4c07f6

ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

65485b9c423604474a3d90fb

برلماني أوكراني: زيلينسكي أوعز لمكتبه ببدء التحضير للانتخابات الرئاسية

10684_10_1693395617

مستشار أوكراني سابق: انقلاب جرى في أوكرانيا

1068834017_0_161_3071_1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371

زيلينسكي يرد على تصريح قائد القوات الأوكرانية بأن النزاع في أوكرانيا دخل في طريق مسدود

653ff0e04c59b778a8463998 (1)

مستشار زيلينسكي يوضح بشأن عمليات السرقة في أوكرانيا