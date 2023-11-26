زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا

الوكيل الاخباري-صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

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وفي تعليقه على احتجاج شركات النقل البولندية وإغلاقها الطرق المؤدية إلى الحدود، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة "Grain from Ukraine" التي عقدت في كييف: "لدينا صعوبات على الحدود... أعتقد أن سببها يعود قبل كل شيء إلى بعض الخطوات السياسية لجيراننا. أظن أنه يجب أن تكون لدينا سياسة متزنة للغاية وخطة للعمل. وتوجد لدينا هذه الخطة".



وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين يعملون على ذلك حاليا، موضحا: "نواجه الآن تحديا جديدا على هذه الحدود بسبب مسائل جديدة. أعتقد أنه يجب أن نمنح جيراننا بعض الوقت". وعبر عن أمله بتسوية هذه القضية.

روسيا اليوم