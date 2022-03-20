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الأحد، 20-03-2022 04:46 م

زيلينسكي للإعلام الأميركي: مستعد للتفاوض مع بوتين

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الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً في حديثه لشبكة "سي إن إن" CNN: "أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب".

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زيلينسكي أضاف بالقول "إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها"
كما حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض مع روسيا فهذا يعني أن هذه "حرب عالمية ثالثة"، بحسب تعبيره.



وكان الرئيس الأوكراني اتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون، مؤكداً أن حصار ماريوبول شهد ارتكاب جرائم حرب.


كما اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بأنها رحّلت آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.


يأتي ذلك فيما حذرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، من أن خطر الهجوم من بيلاروسيا على غرب البلاد قائم.


وقال المكتب الرئاسي الأوكراني، نقلا عن الجيش: "التهديدات بهجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين غرب أوكرانيا مرتفعة". كما رفع رئيس أركان الجيش الأوكراني من احتمالية شن هجوم من قبل القوات البيلاروسية على بلاده.


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