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الأحد، 02-10-2022 06:41 ص

زيلينسكي للروس: ستقتلون واحدا تلو آخر ما دام بوتين في الحكم

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الوكيل الإخباري - خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس، وخصوصا المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم "ستقتلون واحدا تلو آخر" ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بالعمليات العسكرية في أوكرانيا في الحكم.

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وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا". 


وقال زيلينسكي إن القتال مستمر في بلدة ليمان التي قالت روسيا في وقت سابق اليوم إن قواتها انسحبت منها لتتجنب السقوط في حصار.


وأضاف: "العلم الأوكراني (مرفوع) بالفعل في ليمان بمنطقة دونيتسك. ما زال القتال مستمرا هناك".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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