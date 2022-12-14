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الأربعاء، 14-12-2022 08:59 ص

زيلينسكي: محطات الطاقة في أوكرانيا بين متضررة ومدمرة

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الوكيل الإخباري - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت أو دمرت من قبل الروس.

وأضاف زيلينيسكي في كلمته عبر الفيديو لمؤتمر المانحين لأوكرانيا في باريس، أمس الثلاثاء، إن ملايين الأشخاص باتوا دون كهرباء. وتابع: "تخيلوا هذا لبلدانكم".

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وأوضح أن المساعدة السريعة يمكن أن تمنع موجة هائلة من الهجرة نحو دول أخرى في أوروبا.


وأشار إلى أن مولدات الكهرباء "أصبحت لا تقل أهمية عن العربات المدرعة والصدريات الواقية".

 

وقال إنها جعلت من الممكن الحفاظ على عمل المستشفيات والشركات وإقامة خيام، حيث يمكن للأشخاص التدفئة فيها وشحن هواتفهم المحمولة.


ويتوقع زيلينسكي المزيد من الهجمات على شبكة الطاقة أيضاً.


ووفقاً للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تمتلك روسيا ترسانة قادرة على شن خمس موجات على الأقل من الهجمات، حسبما أفاد المتحدث فاديم سكيبيزكي.

 

البيان

 




 

 


 

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