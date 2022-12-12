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الإثنين، 12-12-2022 08:55 ص

زيلينسكي: نعمل على إعادة الكهرباء إلى المناطق المتضررة

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئياً في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة. نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".

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واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا، السبت الماضي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.


وقال زيلينسكي إن أوديسا كانت "من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعاً متكرراً للكهرباء". 

 

البيان

 




 

 


 

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