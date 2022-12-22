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الخميس، 22-12-2022 01:14 م

زيلينسكي وبايدن يتبادلان أثرين من الحرب في دونباس والعراق

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الوكيل الاخباري- تفاجئ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، برد فعل نظيره الأمريكي، جو بايدن، لدى إهدائه "وساما رفيعا" في أوكرانيا.

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وقدم زيلينسكي لبايدن ميدالية الاستحقاق العسكري، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي والكونغرس على دعمهم لبلاده.

وقال إنه حصل عليها من قائد كتيبة راجمات صواريخ "هيمارس" التي زودت بها أمريكا أوكرانيا في دونباس، موضحا: "شخص واحد هو حقا بطل، قائد حقيقي، وقد طلب مني تسليم جائزته إلى الرئيس بايدن".

ورد بايدن قائلا: "أنا لا أستحق هذه الجائزة، ولكنها موضع تقدير كبير، شكرا لك. حسنا، لدينا تقليد هنا، وسأعطيه لك. ابني الذي قاتل في العراق، لديه ما يسمونه عملة القيادة. هل رأيت تلك القطع النقدية التي حصلنا عليها في ساحة المعركة؟ سوف أتأكد من حصولك على واحدة".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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