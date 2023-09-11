زيلينسكي يبتز الاتحاد الأوروبي مجددا

الوكيل الإخباري - قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع مجلة Economist إن خفض المساعدات الغربية لنظامه، قد يتسبب في رد فعل لا يمكن التكهن به من اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا.

اضافة اعلان



وشدد زيلينسكي على أن قطع المساعدات "سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية". ووفقا له، "من المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على التخلي عن بلادهم".



وذكر زيلينسكي أن الأوكرانيين "تصرفوا عموما بشكل جيد" و"ممتنون كثيرا للدول التي وفرت لهم المأوى"، لكنها لن تكون "قصة جيدة" لأوروبا إذا "حشرت هؤلاء الناس في الزاوية".



وأشار زيلينسكي إلى أنه "بدأ يشك في صدق بعض الشركاء الغربيين الذين يزعمون أنهم سيدعمون بلادنا دائما".



وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في الفترة من 24 فبراير من العام الماضي إلى 23 مايو من هذا العام، وصل أكثر من ثمانية ملايين لاجئ أوكراني إلى أوروبا، تم تسجيل أكثر من خمسة منهم في الدول الأوروبية كجزء من برامج المساعدة الوطنية.

RT