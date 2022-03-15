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زيلينسكي: يجب أن نعترف أن كييف لن تنضم إلى الناتو

الثلاثاء، 15-03-2022 04:17 م

زيلينسكي: يجب أن نعترف أن كييف لن تنضم إلى الناتو

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه “يجب الاعتراف أن كييف لن تنضم إلى الناتو”، مطالباً العالم بوضع حد لروسيا قبل أن تتمادى أكثر، مؤكداً مقتل 97 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وأضاف، “كييف أدركت أنه يجب أن تقوم هي بحماية أجوائها واستقلالها وليس الناتو، كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي”.


تصريحات الرئيس الأوكراني جاءت بعد ساعات من قوله، إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم.


وخاطب زيلينسكي الجنود الروس مجددا، وحثهم على وقف القتال قائلاً “أنا أعرض عليكم فرصة للنجاة”.


يأتي ذلك فيما قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل أيار عندما ينفذ ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في العملية العسكرية ضد جارتها.


ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، والتي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.



 




 

 


 

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