الجمعة 15-04-2022
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الجمعة، 15-04-2022 08:26 م

زيلينسكي يحذر العالم من احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن جميع دول العالم يجب أن تكون مستعدة لاحتمال أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا.

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وذكر زيلينسكي، في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن بوتن قد يلجأ إلى “الأسلحة النووية أو الكيماوية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأوكراني”.


وأضاف: “لست أنا وحدي، كل دول العالم يجب أن تشعر بالقلق.. يمكنهم فعلها، لأن حياة الناس بالنسبة لهم، لا شيء”.


وحذر مسؤولون أميركيون، في أكثر من مناسبة، من احتمال أن ينتقل بوتن إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. (سكاي نيوز)


 




 

 


 

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