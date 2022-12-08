زيلينسكي يحذر من انقطاعات مطولة في الكهرباء

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمواطنين أن انقطاعات الكهرباء سوف تستمر عبر أغلب المناطق في البلاد، رغم أن العمال يسابقون الزمن لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء جراء الهجمات الروسية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.



وفي الكلمة التي ألقاها مساء أمس الأربعاء، قال زيلينسكي إن القدرة على انتاج الكهرباء تتسع باضطراد ولكنه حذر من أنه لن يكون ممكنا على المدى القصير إعادة أنظمة الطاقة إلى حالتها ما قبل الحرب.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا بما في ذلك قيود على الحصول على الطائرات المسيرة والمواد الكيميائية والتقنيات العسكرية.



ومن جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن التهديد بحرب نووية يتزايد، وأكد مجددا أن روسيا سوف تدافع عن نفسها "بكل الوسائل الضرورية".

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