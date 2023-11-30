زيلينسكي يشك في انضمام أوكرانيا إلى الناتو

الوكيل الاخباري- أعرب رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، عن شكوكه في أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.



وفي لقاء مع الطلاب خلال زيارة إلى نيكولاييف، رد زيلينسكي على سؤال حول آفاق أخرى لتعزيز الأمن القومي، وأشار إلى أن هذه القضية ستكون ذات أولوية.

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ولكن زيلينسكي في ذات الوقت، قال إنه لا يعرف ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الناتو.



وأضاف: "نحن لا نعرف بالضبط كيف سيكون الأمر <...> لن يخبركم أحد على وجه اليقين هل فعلا سنتمكن من الأنضمام إلى الناتو أو لا. نحن نريد ذلك، ولكن...".



وفي الوقت نفسه، كرر زيلينسكي مرة أخرى أن كييف تتجه نحو تطبيق معايير الناتو، ويجب أن تفعل كل شيء لضمان "أن يكون الأمن القومي على أعلى مستوى".