السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

زيلينسكي يعلن بدء بلاده بالهجوم المضاد ضد القوات الروسية

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السبت، 10-06-2023 08:45 م

زيلينسكي يعلن بدء بلاده بالهجوم المضاد ضد القوات الروسية

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية بدأت ببعض الإجراءات الهجومية والدفاعية المضادة ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، إنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات هجومية ودفاعية مضادة في أوكرانيا.

واضاف أن هذه الاجراءات ستنفذ في أية مرحلة، لافتا إلى أنه لن يفصح عن هذا الاجراء بالتفصيل، لكن سيشعر الجميع بذلك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية.

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