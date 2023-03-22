زيلينسكي يعلن زيارته لمواقع عسكرية في اتجاه أرتيوموفسك

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه زار المواقع التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت).

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وذكر زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في قناته على "تيليغرام": "المواقع المتقدمة للجيش الأوكراني في اتجاه باخموت (أرتيوموفسك)، يشرفني أن أكون هنا في الشرق اليوم وأكرم أفضل الأبطال".



وفي وقت سابق، ذكر مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، أن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم مضاد في منطقة أرتيوموفسك، على أمل القضاء على مجموعة فاغنر.



كذلك أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الأربعاء، أن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) قد أصبحت محاصرة تماما.



وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "يمكننا القول إن المدينة قد أصبحت مطوقة تماما تقريبا".



وتقع أرتيوموفسك إلى شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركز نقل لوجستي مهم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس.



وبحسب أحدث البيانات، فقد قامت القوات الروسية بقطع جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة وإحكام السيطرة النارية عليها.