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الأحد، 26-02-2023 12:03 م

زيلينسكي يكشف عن مشكلة صحية أصابته بعد بدء العملية العسكرية الروسية

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الوكيل الاخباري- قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، البالغ من العمر 45 عاما، إن حدة بصره تراجعت بشكل كبير بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

وجاء اعتراف الرئيس الأوكراني هذا، في الفيلم الوثائقي "سنة واحدة"، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.

وخلال الحديث أشار الرئيس الأوكراني، إلى أنه لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي.

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وأضاف زيلينسكي: "لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت. لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية".  

ويعتقد زيلينسكي أن أحد الأسباب، هو أنه يعمل كثيرا وكذلك معظم الموظفين في مكتبه عندما تكون الإضاءة سيئة أو معدومة تقريبا.  

وقال زيلينسكي: "لأننا لم نستخدم الإضاءة بشكل كامل. والحراس يصرون على ضرورة تخفيف النور في المبنى". وأكد أن الأمر استمر كذلك لعدة أشهر.

وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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