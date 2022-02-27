الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 10:54 م

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

زيلينسكي


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعلق آمالًا كبيرة على نتيجة اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي، لكنه وافق على عقده.

اضافة اعلان

وبحسب وكالة "أوكرين فورم" للأنباء، جاء ذلك في خطاب فولوديمير زيلينسكي للأمة، اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن يجتمع الوفدان الأوكراني والروسي على نهر بريبيات دون أي شروط مسبقة.

 

وقال زيلينسكي إنه لا يؤمن بنتيجة هذا الاجتماع ، مضيفا: "لكن دعهم يحاولون، حتى لا يساور أي مواطن في أوكرانيا أي شك في أنني كرئيس، لم أحاول إيقاف الحرب، حيث يجب استغلال أدنى فرصة لوقف الحرب".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

360772_4_1645985825

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

bc89132a1323ee5da440c606b7db36d0

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

1645994068729

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

Screenshot_30

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

الجيش-الروسي-دبابة-مدمرة-دخان-730x438

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أخبار متعلقة
d8aab42a8fe8f975a3844ff5e379c97b

ما هو نظام سويفت "السلاح النووي المالي" الذي تهدد أمريكا بإخراج روسيا منه؟

main_image621797562285c

أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين

621111cf11561

الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يُريد "بوتين" لذا اقترح عليه أن نلتقي

620ab4b107fa6

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

59f4677495a59779388b4567

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

bf392962-328a-4539-a306-f5d9905f581d_16x9_1200x676

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا