زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعلق آمالًا كبيرة على نتيجة اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي، لكنه وافق على عقده.

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وبحسب وكالة "أوكرين فورم" للأنباء، جاء ذلك في خطاب فولوديمير زيلينسكي للأمة، اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن يجتمع الوفدان الأوكراني والروسي على نهر بريبيات دون أي شروط مسبقة.

وقال زيلينسكي إنه لا يؤمن بنتيجة هذا الاجتماع ، مضيفا: "لكن دعهم يحاولون، حتى لا يساور أي مواطن في أوكرانيا أي شك في أنني كرئيس، لم أحاول إيقاف الحرب، حيث يجب استغلال أدنى فرصة لوقف الحرب".



