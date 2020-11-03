الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

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وزير التربية والتعليم للوكيل : لا تغيير على موعد الفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين لمدة ٢٤ بعد ثبوت إصابات بفايروس كورونا




الثلاثاء، 03-11-2020 04:21 ص

ساعات قليلة على بدء انتخابات الرئاسة الامريكية وسط منافسة شديدة

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الوكيل الاخباري - ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل ثقله، أمس، في السباق إلى البيت الأبيض، الذي ينتظر إن كان ساكنه المقبل جديداً أم قديماً جديداً، عشية الانتخابات الرئاسية التي تجري هذا اليوم، الذي أُطلق عليه الثلاثاء الكبير، على أمل نقض كل استطلاعات الرأي، التي تشير إلى تقدم خصمه الديمقراطي جو بايدن عليه. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة، يبشر رجل الأعمال السابق البالغ 74 عاماً بـ«موجة» جمهورية ستكتسح البلاد.

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وكان على جدول أعمال ترامب لليوم الأخير من الحملة الانتخابية خمس تجمّعات في أربع ولايات هي كارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وميشيغان وويسكنسن، وختامها في غراند رابيدز بولاية ميشيغان، كما في العام 2016 حين باغت العالم بفوزه بالرئاسة.

 

أما جو بايدن (77 عاماً)، فركز جهوده بشكل أساسي على ولاية بنسيلفانيا، التي يأمل في انتقالها إلى المعسكر الديمقراطي، ما سيفتح له أبواب البيت الأبيض أخيراً في محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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