الجمعة 19-03-2021
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الجمعة، 19-03-2021 12:26 م

سامية حسن أول امرأة تتولى رسميا رئاسة تنزانيا

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الوكيل الاخباري - تولت سامية صلوحي حسن رسميا اليوم الجمعة، مهامها كرئيسة لتنزانيا خلفا للرئيس جون ماغوفولي الذي أُعلن عن وفاته مساء الأربعاء، لتصبح أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في البلاد.

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وبعدما أدت اليمين الدستورية، أصبحت صلوحي البالغة من العمر 61 عاماً وتنحدر من أرخبيل زنجبار شبه المستقل، أول امرأة تتولى رئاسة هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي). يذكر، ان سامية كانت قد اختيرت لتولي منصب نائب الرئيس في العام 2015، وأعيد انتخابها لذات المنصب العام الماضي.

 

--(بترا)

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