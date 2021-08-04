الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 09:33 ص

سانا : وفاة بانفجار في حافلة عسكرية بدمشق - صور

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة سانا السورية بتفجير في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، ومعلومات عن وقوع إصابات. وذكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادث أسفر عن وفاة عسكري ووقوع 3 إصابات.

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وقال نشطاء إن سبب الحادث هو عطل فني وقع داخل المبيت تسبب بالانفجار، في حين قال آخرون إن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.

 

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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