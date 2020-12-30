الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 30/12/2020

الخدمات الطبية الملكية للوكيل : بدء حملة التبرع بالدم غدا - فيديو

وفيات الأربعاء 30/12/2020

بدء الامتحانات النهائية لطلبة المدارس اليوم

الحكومة تعلن قرارات هامة اليوم

الإعلان عن نتائج الشامل اليوم

ارتفاع طفيف على الحرارة.. الأربعاء

صحة عجلون تتسلم 3 ثلاجات لحفظ لقاح الفيروس

الاعلان عن قرارات حكومية هامة يوم الاربعاء

حشرات وديدان بحاويات سمسم وصلت مطابخ الأردنيين

الأربعاء، 30-12-2020 10:34 ص

سبب بسيط يفقد العراق نصف طاقته الانتاجية من الكهرباء

5efa1173d7d85b8ff3678514482ad28b_L


الوكيل الاخباري - أكد المختص بشأن الطاقة في العراق أحمد الركابي، ضرورة العمل على تأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائية من خلال استثمار مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية المختصة بهذا المفصل المهم في قطاع الطاقة.

اضافة اعلان

ونقلت صحيفة "السومرية"، أن العراق يفقد أكثر من 50% من طاقته الإنتاجية الكهربائية جراء قدم شبكات التوزيع مما يسبب انهيار منظومة كهرباء العراق الوطنية بالإضافة إلى انعدام شبه تام للتيار الكهربائي.


وقال الركابي إن "واقع تطوير شبكات توزيع الطاقة من الصناعات بنسبة 50% لاسيما أن أغلب شبكات البلاد لم تؤهل منذ إنشاءها قبل عقود من الزمن، الأمر الذي رفع نسبة الصنائعات لاعتماد الطرق التقليدية في معالجة القطوعات التي تتعرض لها".


وتابع الخبير، "أساليب نقل الطاقة حول العالم شهدت تطور في جميع مفاصلها وباتت خطوط النقل مخفية في كثير من دول العالم ويقلل من تعرض الشبكة للتأثير بالعوامل المناخية".


ووقعت وزارة الكهرباء العراقية وشركة "شنايدر إلكتريك" مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 33/11 كيلو فولت بهدف المساهمة في تحسين شبكة التوزيع الكهربائية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.


ومن المخطط أن تقوم "شنايدر إلكتريك" ليس فقط بتنفيذ الأعمال في المحطات بل بتدريب بل بتدريب المهندسين والفنيين العراقيين.


ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة الكهربائية ما أدى إلى ازدياد ساعات القطع والتي تزداد في موسم الصيف، وأدى إلى اعتماد المواطن على المحطات الأهلية لتعويض النقص، كما تعتمد الحكومة على شراء الطاقة الكهربائية من إيران لتزويد بعض المحافظات بالكهرباء وخاصة المحافظات الجنوبية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fec1f3c423604173471ef00

سنغافورة: اعتقال مواطن تجسس لصالح الصين في أمريكا

تدريبات

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل

3

اسبانيا : ارتفاع كبير في عدد وفيات المهاجرين غير الشرعيين خلال العام الحالي

53079020170510102607449

زلزال قوي في جزيرة باليابان

1720018

44 ألف دولار لتعقيم سجاد البيت الأبيض

صادرات-الموالح

مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال في العالم

أخبار متعلقة
1046860483_0_0_1938_1367_638x450_80_0_0_9ca974a16ed68d68f7a19806e3bdbf2e

الرياض تعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء السعودية

5fe72cad42360479871a7812

الداخلية العراقية تنفي إطلاق سراح قائد قوات الصواريخ

5fe4a56c4c59b70aa603b416

العراق.. القبض على إرهابيين وضبط صواريخ معدة لاستهداف مقار حكومية

thumbs_b_c_817a0fcfc54ee658bb3372e51dea74b7

بحث التعاون المشترك بين العراق والناتو

thumbs_b_c_038fa5d86791d826d75bdbaa6ef27b3c

العراق.. إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

5fddc8644c59b705a33932cf

صور سليماني في البرلمان العراقي