الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء توضح بشأن برغر دجاج منتهي الصلاحية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي متقاعدين عسكريين

أول اجتماع لفريق تتبع الإنفاق الصحي على فيروس كورونا بالأردن

ولي العهد يصل أبوظبي لحضور تمرين عسكري أردني إماراتي

وزير الداخلية يتابع إجراءات الحكام الإداريين بالتعامل مع المنخفض

الارصاد تكشف الحالة الجوية وفرص تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

راصد جوي يوضح حول تساقط الثلوج بالاردن خلال الساعات القادمة

إدارة الأزمات يحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

تعرف على مصير العملة الأردنية القديمة المتداولة بالأسواق !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الإثنين، 26-12-2022 04:35 م

ستولتنبرغ يتوقع انضمام السويد وفنلندا للناتو في العام الجديد

53a5003f-1-18


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه يتوقع أن تنضم السويد وفنلندا رسميا إلى الحلف في العام الجديد.

ولم يقل ستولتنبرغ متى قد يحدث هذا، غير أنه قال إنه "واثق تماما أن عملية التصديق سوف تكتمل في وقت مناسب".

اضافة اعلان


وأوضح أنه لا يتوقع أن تمنع تركيا عملية الانضمام لفترة أطول.  


ورفضت الدولة العضو الواقعة بأقصى الشرق حتى الآن التصديق على ما يطلق عليها بروتوكولات الانضمام لإفساح المجال أمام فنلندا والسويد للانضمام للناتو.  


وتبرر القيادة التركية موقفها بأن الدولتين تدعمان "منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور.


ولكن هناك تكهنات أن صادرات الأسلحة التي أوقفها شركاء الناتو يمكن أن تلعب دورا.


فعلى سبيل المثال، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامجها الخاص بمقاتلات إف-35، بعدما اشترت الحكومة في أنقرة أنظمة دفاع صاروخية إس-400 من روسيا، رغم مخاوف أمنية كبيرة من شركاء الناتو.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a995604c59b7148a51f7f2

تحرك جديد للجالية الكردية في باريس

image - 2022-12-26T164335.879

أكبر تدريبات عسكرية صينية قرب تايوان منذ زيارة بيلوسي

63a99df24c59b73ad2337e31

إصابة أكثر من 40 شخصا بينهم حالات خطيرة بانفجار في مصنع غربي إيران

63a97f4c4c59b73ad2337df5

بركان شيفيلوتش يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 4 كيلومترات

63a96fd64c59b7263f64f0f9

القوات الباكستانية تبحث عن مهاجمين بعد مقتل 6 جنود

63a9682d4c59b73ad2337db2

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_8d91111ae57a92e13d30cbd24bf0b583

الدفاع التركية: حيدنا 3982 إرهابيا داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا

29b31c00a2388393fb2dc6e426cf5aea7f7e95c6

الاستخبارات التركية تعتقل 44 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد

_108224943_gettyimages-1129473105

الولايات المتحدة تطالب تركيا بعدم شنّ عملية عسكرية في سوريا

image - 2022-11-29T130612.765

الغنوشي يمثل مجددا أمام القضاء التونسي بقضية "تسفير المتشددين"

a3e787a6ac74874629026c0b6df2ed7929f33726-777x460

كوريا الجنوبية تعتقل مستشار أمنها القومي السابق

97581

أنقرة تطالب بكين بتوضيح حول حريق الأويغور الأتراك