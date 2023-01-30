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الإثنين، 30-01-2023 09:36 ص

ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، مقترحا عليها مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة. 

 وقال ستولتنبرغ الاثنين في معهد "تشي" Chey في سيئول: "إذا كنا نؤمن بالحرية والديمقراطية، وإذا كنا لا نريد أن تسود الأنظمة الاستبدادية والشمولية، فإنهم (الأوكرانيون) يحتاجون إلى أسلحة"، داعيا سيئول إلى بذل مزيد من الجهد من أجل كييف.

وكان ستولتنبرغ التقى قبل يوم كبار المسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية بمن فيهم وزير الخارجية بارك جين، في إطار جولة لتعزيز العلاقات بين الناتو وحلفائه في آسيا.

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وتعد كوريا الجنوبية مصدّرا مهما للأسلحة على الصعيد العالمي ووقعت في الآونة الأخيرة عقودا لبيع مئات الدبابات إلى دول أوروبية بما في ذلك بولندا. لكن قوانينها تمنعها من بيع أسلحة لدول في حالة حرب، وهو ما يجعل من الصعب تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا التي زودتها سيئول بمعدات غير مميتة ومساعدات إنسانية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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