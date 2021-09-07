ستيرجن تجدد الدعوة لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا

الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستيرجن، مجددا رغبتها بإجراء استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا.

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ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن ستيرجن قولها في خطاب امام حزبها اليوم الثلاثاء، إن حكومتها ستبدأ العمل على خطط من أجل الانفصال عن المملكة المتحدة.



وأضافت، سيتم إجراء استفتاء في نهاية 2023، في النصف الأول من ولاية البرلمان الحالي، مشددة على انه يجب منح الناخبين الاسكتلنديين الحق في الاختيار بين المجلس التشريعي في لندن والمجلس التشريعي في أدنبرة لتولي مسؤولية تشكيل اقتصاد البلاد والمجتمع بعدما تخرج بريطانيا من الوباء.

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