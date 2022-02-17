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الخميس، 17-02-2022 04:42 م

سد النهضة.. السودان يؤكد ضرورة التوصل لحل قانوني وملزم

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الوكيل الإخباري-أكد السودان، الخميس، ضرورة التوصل إلى حل قانوني وملزم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بخصوص قضية "سد النهضة" الإثيوبي المثير للخلاف بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق، ووزير الري ضو البيت عبد الرحمن، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان للخارجية السودانية.

وبحث الوزيران "تطورات قضية سد النهضة والموقف السوداني الداعم للتفاوض كخيار للحل".

وأكدا "موقف السودان الثابت بضرورة التوصل إلى حل قانوني وملزم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي يحفظ مصالح البلد وحقوقه المائية".

كما جدد وزير الخارجية "دعمه لفريق التفاوض ومشاركته الخارجية الفعالة فيما يتعلق بملف سد النهضة"، بحسب المصدر ذاته.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع (15 دولة)، "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات (..) للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".

وعقب صدور بيان المجلس، رحبت مصر والسودان به، داعية إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة.

فيما أبدت إثيوبيا استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت أنها "لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس بيان مجلس الأمن".

وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.

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