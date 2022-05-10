الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 09:41 ص

سريلانكا: مقتل خمسة أشخاص بعد يوم من الاحتجاجات و تعزيزات أمنية مشددة

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الوكيل الاخباري- نشرت السلطات في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، الآلاف من عناصر الشرطة لفرض حظر تجول بعد مقتل خمسة أشخاص في أسوأ أعمال عنف خلال أسابيع من الاحتجاجات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

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واقتحم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة، مقر إقامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الرسمي في كولومبو خلال ساعات الليل، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية لصد الحشد.

وصرح مسؤول أمني كبير لوكالة "فرانس برس"، بأنه "بعد عملية جرت قبل الفجر، قام الجيش في سريلانكا بإجلاء رئيس الوزراء السابق وعائلته إلى مكان آمن"، مضيفا: "تم إلقاء ما لا يقل عن 10 قنابل حارقة على المجمع".

وعلى أثر الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت أمس، تقدم رئيس الوزراء باستقالته إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي لا يزال في منصبه، مع سلطات وقيادة واسعة النطاق لقوات الأمن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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