الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 08:03 ص

سفارة الرياض في واشنطن تحذر السعوديين من إعصار قوي

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الوكيل الإخباري - دعت السفارة السعودية في الولايات المتحدة السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار قوي هذا الأسبوع من ولايات لويزيانا وميسيسيبي والاباما وتينيسي.

وأشارت إلى "ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات في البلاد حيال ذلك".
وشددت على أنه "في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، أما في ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة".

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وأفادت هيئة رصد موارد الإنترنت الأمريكية، بأن أكثر من نصف مليون عميل لشركات الطاقة تركوا بدون كهرباء في ولاية لويزيانا الأمريكية الجنوبية، التي ضربها إعصار "إيدا".


ووفقا لأحدث البيانات انقطع التيار الكهربائي عن 504149 مستهلكا، ما يشكل أحد المؤشرات الأولى للحكم على عواقب الكارثة الطبيعية.


وتم تصنيف إعصار "إيدا" في المرتبة الرابعة من أصل خمس، كواحد من الأقوى في تاريخ البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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