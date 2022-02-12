سفارة السعودية لدى أوكرانيا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد

الوكيل الإخباري-دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا مواطني البلاد الى تجنب السفر الى اوكرانيا على خلفية التطورات في الوقت الراهن .

اضافة اعلان

كما ودعت المواطنين السعوديين المتواجدين في أوكرانيا الى مغادرتها ، والتواصل على أرقام السفارة لتسهيل مغادرتهم فورا :

00380739090123

00380445205170

تهيب سفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً:

00380739090123

00380445205170 — KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) February 12, 2022

المصدر : تويتر