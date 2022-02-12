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السبت، 12-02-2022 02:49 م

سفارة السعودية لدى أوكرانيا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد

السفارة-السعودية-في-بنغلاديش


الوكيل الإخباري-دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا مواطني البلاد الى تجنب السفر الى اوكرانيا على خلفية التطورات في الوقت الراهن .

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كما ودعت المواطنين السعوديين المتواجدين في أوكرانيا الى مغادرتها ، والتواصل على أرقام السفارة لتسهيل مغادرتهم فورا :  
00380739090123
00380445205170

 

 




 

 


 

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