سفارة السعودية لدى أوكرانيا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد

الوكيل الإخباري-دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا مواطني البلاد الى تجنب السفر الى اوكرانيا على خلفية التطورات في الوقت الراهن .
كما ودعت المواطنين السعوديين المتواجدين في أوكرانيا الى مغادرتها ، والتواصل على أرقام السفارة لتسهيل مغادرتهم فورا :
00380739090123
00380445205170
تهيب سفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً:— KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) February 12, 2022
00380739090123
00380445205170
المصدر : تويتر