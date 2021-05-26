الأربعاء 26-05-2021
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الأربعاء، 26-05-2021 09:39 ص

سفارة تونس بموسكو توضح أسباب تعذر عودة الطلبة التونسيين إلى روسيا

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الوكيل الاخباري- أصدرت سفارة تونس بموسكو بيانا توضح فيها الوضع حول الطلبة التونسيين الذين عادوا إلى وطنهم ضمن رحلات الإجلاء خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا العام الماضي وتعذرت عودتهم إلى روسيا.

وأكدت السفارة أن السلطات التونسية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفارة الجمهورية التونسية بموسكو، تولي عناية خاصة بهذا الموضوع وتتفهم كل الصعوبات التي تعترض الطلبة في مختلف المستويات والتخصصات العلمية.

وأضافت أنها تواصل بذل المساعي لدى السلطات الروسية لإيجاد حل لتمكين الطلاب التونسيين من فرصة الالتحاق بالدروس الحضورية بجامعاتهم في ظل احترام البروتوكولات الصحية.

وكنتيجة لتلك المساعي المبذولة فقد كان من المتوقع فتح الحدود مع تونس على غرار بلدان قليلة أخرى خلال شهر مايو الجاري، إلا أن الوضع الوبائي ونسبة تقدم التلقيح في تونس حالت دون النتيجة المرجوة.

كما تذكر السفارة كل الطلبة بأن القرار الروسي بتعليق الرحلات الجوية ما زال ساري المفعول مع جل بلدان العالم وقرار إعادة فتح الحدود هو شأن سيادي للدول لا يمكن لأي دولة أخرى التدخل فيه.

ودعت السفارة كل الطلبة التونسيين للتحلي بالحكمة وضبط النفس في انتظار إعادة فتح الحدود على غرار زملائهم من الجنسيات الأخرى.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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