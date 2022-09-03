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السبت، 03-09-2022 03:00 م

سفراء أجانب شاركوا في مراسم وداع غورباتشوف

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الوكيل الإخباري - شارك سفراء الولايات المتحدة واليابان وألمانيا في روسيا، اليوم السبت، في مراسم وداع جثمان الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في العاصمة الروسية موسكو.

ووضع السفير الأمريكي جون سوليفان باقة من الزهور على نعش غورباتشوف وانحنى، قبل أن يعرب عن تعازيه لأقارب آخر زعيم سوفيتي.

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كذلك وضع سفير اليابان، تويوهيسا كوزوكي، وسفير ألمانيا، جيزا أندرياس فون غاير، باقات الزهور على نعش آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، الذي وري جثمانه الثرى اليوم السبت بعد مراسم التوديع في مقبرة "نوفوديفيتشي" بموسكو.


توفي غورباتشوف يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناة مع المرض.

 

RT

 




 

 


 

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