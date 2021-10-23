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السبت، 23-10-2021 02:53 م

سفن حربية روسية وصينية تقوم بأول دوريات مشتركة في المحيط الهادئ

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت أن سفنًا حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادئ يومي 17 و23 أكتوبر/ تشرين الأول.

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وأجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.


وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب وقالت الأسبوع الماضي إن مجموعة من عشر سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق تسوجارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسة في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.


وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان إن "مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات". ويعتبر المضيق مياهًا دولية.


وأضافت الوزارة أن "مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين".

 

العربي

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