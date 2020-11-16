سفن حربية مصرية تشارك في مناورات مع روسيا

الوكيل الاخباري - عبرت ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية المصرية أمس مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود للمشاركة في تدريبات جسر «الصداقة 2020» البحرية المشتركة مع روسيا، والتي من المقرر أن تبدأ غداً وتستمر حتى يوم 24 الجاري.

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ونشرت وكالة «رويترز» صوراً للقطع البحرية المصرية لدى عبورها المضيق في مدينة إسطنبول التركية والسفن الثلاث هي محمد فهمي وكورفيت الفاتح والإسكندرية.

وكانت السفن الثلاث التابعة للبحرية المصرية، قد دخلت مضيق الدردنيل أمس. واتجهت السفن نحو بحر مرمرة، ترافقها زوارق خفر السواحل التركية أثناء عبور المضيق.

المصدر - البيان



