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الإثنين، 14-02-2022 03:33 م

سفير أوكرانيا بلندن يوضح تصريحاته بشأن انضمام بلاده للناتو

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الوكيل الإخباري-قال سفير أوكرانيا لدى بريطانيا افاديم بريستايكو، إن تصريحاته السابقة بشأن احتمال تخلي بلاده عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، "لن تعيد النظر في مساعي الانضمام إلى الحلف".

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وقال بريستايكو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الإثنين "لسنا عضوا في حلف الأطلسي حاليا، ولتجنب الحرب نحن مستعدون لتقديم تنازلات كثيرة وهذا ما نفعله في محادثاتنا مع الروس"،واضاف، "هذا ليس تأجيلا لطموحنا بالانضمام إلى الحلف، ما نتحدث عنه هو أننا لسنا أعضاء حاليا ولذلك ينبغي أن نبحث عن شيء آخر مثل اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة".


وفي معرض رده عن سؤال عما إذا كانت أوكرانيا ستغير موقفها بشأن مساعي الانضمام إلى حلف الأطلسي، أجاب السفير بريستايكو "لا".

 

بترا

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