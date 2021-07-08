سفينة إنزال أمريكية متجهة إلى البحر الأسود

الوكيل الإخباري- أفاد الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية، أن سفينة الإنزال "Yuma" التابعة لها بدأت تتحرك نحو البحر الأسود لإجراء عمليات عسكرية بالتعاون مع حلفائها وشركائها في حلف الناتو.

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وجاء في بيان صدر عن الأسطول، اليوم الخميس، "بدأت سفينة الإنزال والنقل "Yuma" التابعة للقوات البحرية الأمريكية، العبور شمالا باتجاه البحر الأسود لإجراء عمليات مع حلفائنا وشركائنا في حلف الناتو".



وتجري في البحر الأسود، ابتداءً من 28 يونيو الماضي وإلى 10 يوليو الجاري، مناورات عسكرية "Sea Breeze 2021" بمشاركة كل من أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ولاتفيا. ويشارك في المناورات إجماليا نحو 4 آلاف جندي و40 سفينة عسكرية وقاربا عسكريا وسفينة مساعدة، بالإضافة إلى 30 وحدة من المعدات الجوية وأكثر من 100 وحدة من المدرعات والسيارات.

المصدر: روسيا اليوم