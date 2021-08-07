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السبت، 07-08-2021 08:47 م

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

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الوكيل الاخباري- رست سفينة تقل 257 مهاجرا بميناء تراباني الإيطالي اليوم السبت بعد نحو أسبوع من إنقاذهم من مياه البحر المتوسط قبالة تونس.

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ولوح المهاجرون على السفينة ومعظمهم رجال من المغرب وبنغلادش ومصر وسوريا وصفقوا لدى اقتراب السفينة التي تشغلها منظمة "سي ووتش" الألمانية من ميناء تراباني بجزيرة صقلية الإيطالية.

وجلس أحد المهاجرين على متن السفينة وهو يرفع لافتة كتب عليها "إيطاليا جيدة".

وقال شاهد من "رويترز" إن السلطات أجرت فحص كوفيد-19 للمهاجرين قبل نقلهم إلى سفينة للحجر الصحي حيث من المتوقع إبقائهم بها لمدة أسبوعين كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وتزايدت أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتونس صوب إيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وقالت بيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1100 شخص فروا من النزاعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط هذا العام.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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