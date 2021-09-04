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السبت، 04-09-2021 08:37 ص

سفينة تركية تبدأ مكافحة تسرب النفط من سوريا في المتوسط

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، الجمعة، أن سفينة "نينه خاتون" التركية بدأت بمكافحة التسرب النفطي القادم من المياه السورية في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو في بيان أن السفينة بدأت بأنشطتها قبالة سواحل قضاء صمنداغ التابع لولاية هطاي جنوب تركيا.

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وأشار إلى أن سفينة "سعيد أونباشي" التركية لجمع النفط ستصل المنطقة التي شهدت التسرب في وقت لاحق.


وأكد الوزير على "عدم وجود أي تلوث خطير حتى الآن في سواحل تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية".


والثلاثاء، قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من البحر المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية.


بدوره، أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن كمية الوقود المتسربة من محطة بانياس الحرارية إلى البحر هي في الحد الأعلى 4 أطنان.


وتربط حدود بحرية بين "جمهورية شمال قبرص" التركية وسوريا المطلتين على المتوسط، وتبلغ المسافة بينهما 160 كيلومترا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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