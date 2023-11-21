سفينتان تابعتان لرجل اعمال إسرائيلي تغيران مسارهما في خليح عدن

الوكيل الإخباري- غيرت سفينتان تابعتان لشركة شحن تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر مسارهما في منطقة خليج عدن على سواحل اليمن.

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وذكرت قناة "إن بي سي" أن إحدى السفينتين غيرت وجهتها إلى سريلانكا بدلا من ميناء مدينة "نشطون" اليمنية، بينما بقيت الأخرى في مكانها لعدة ساعات قبل أن تواصل طريقها.



واستولت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين السفينة "غالاكسي ليدر"، التي تنتمي إلى مجموعة رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر، في البحر الأحمر الأحد.



ونشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.



روسيا اليوم