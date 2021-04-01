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الخميس، 01-04-2021 09:08 ص

سقوط سيارة من جسر في السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لسقوط سيارة من على جسر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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ونشرت صحف ومواقع الكترونية إخبارية في السعودية مقاطع فيديو من موقع الحادث منها موقع موجز السعودية أحد مقاطع الفيديو المتداولة والتي يظهر فيها الحجز الخرساني الذي اخترقته السيارة قبل السقوط أسفل الجسر مع ظهور تضرر سيارة حمراء أخرى بالموقع.


من جهتها نشرت إمارة منطقة مكة على صفحتها الرسمية بتويتر، مساء الأربعاء، صورة للحادث بتعليق قالت فيه: "الهلال الأحمر يُباشر حادث سقوط سيارة من أعلى جسر تقاطع طريقي الستين مع التحلية بجدة."


وأضافت إمارة مكة في تغريدتها أن الحادث أدى إلى "وقوع إصابتين"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأسباب أو نتائج التحقيقات الأولية، حتى كتابة هذا التقرير.

 

 

سي ان ان

 



 




 

 


 

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