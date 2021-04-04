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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 03:11 م

دون وقوع خسائر بشرية أو مادية

سقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

بلد
توضيحية


الوكيل الإخباري-  أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الأحد، سقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "في الساعة 12:15 تعرض السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى".

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وأضافت أن "هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية والتي تضم أسراب طائرات مقاتلة عراقية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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