سقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الأحد، سقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد.



وذكرت الخلية في بيان صحفي: "في الساعة 12:15 تعرض السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى".

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وأضافت أن "هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية والتي تضم أسراب طائرات مقاتلة عراقية".

المصدر : روسيا اليوم